На Тернопільщині забезпечили проїзд державними дорогами попри сніг та ожеледицю
Станом на ранок 27 листопада проїзд автомобільними дорогами державного значення на Тернопільщині забезпечений. Водночас дорожні служби продовжують очищати автошляхи від снігу та обробляти покриття протиожеледними матеріалами.
Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, для розчищення та посипання доріг залучили спеціалізовану техніку підрядних організацій і бригади дорожніх працівників.
На території області спостерігається хмарна погода, місцями йде сніг. Температура повітря становить 2–6 градусів морозу.
Дорожники продовжують обробляти покриття піщано-соляною сумішшю та прибирати снігову кашу.
Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і дистанцію з урахуванням погодних умов.