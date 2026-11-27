Станом на ранок 27 листопада проїзд автомобільними дорогами державного значення на Тернопільщині забезпечений. Водночас дорожні служби продовжують очищати автошляхи від снігу та обробляти покриття протиожеледними матеріалами.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, для розчищення та посипання доріг залучили спеціалізовану техніку підрядних організацій і бригади дорожніх працівників.

На території області спостерігається хмарна погода, місцями йде сніг. Температура повітря становить 2–6 градусів морозу.

Дорожники продовжують обробляти покриття піщано-соляною сумішшю та прибирати снігову кашу.

Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і дистанцію з урахуванням погодних умов.