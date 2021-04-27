На пенсіонерів, які зрізали дерева під будинком на БАМі, склали протоколи

У Тернополі покарали літніх людей, які без дозволу зрізали дерева для будинку на Корольова.

Відео події поширив у “Фейсбуці” чоловік, що став свідком незаконної рубки вишень у себе в дворі. На запитання хто дозволив зрізати дерева, пенсіонери відповіли, що вони їх садили, їм і зрізати.

З цією позицією не погодилась муніципальна інспекція, яку викликав тернополянин.

Після проведеної перевірки, інспектори зафіксували факт самовільної зрізки дерев без наявності дозволу (ордера на видалення зелених насаджень) та оформили на порушників два адміністративних протоколи за знищення дерев та один – за складування гілля на території зелених насаджень. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.