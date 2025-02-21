Начальник патрульної поліції Кременеччини, підозрюваний у шахрайстві, залишився на посаді, але під домашнім арештом

У Печерському районному суді Києва 21 лютого розглянули два клопотання щодо правоохоронця з Кременеччини, якому напередодні вручили підозру у шахрайстві. Суд розглядав питання про його відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.

За інформацією наших джерел, суд не знайшов достатніх підстав для відсторонення, тож А.Ю. поки що залишається на посаді начальника сектору реагування патрульної поліції ГУ НП. Водночас слідство клопотало про тримання під вартою, але суд обрав м’якший запобіжний захід — домашній арешт.

Як стало відомо «20 хвилин», правоохоронця підозрюють у скоєнні шахрайства у великих розмірах або із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Підозру начальнику сектору реагування патрульної поліції у Кременці А.Ю. вручили 20 лютого співробітники Державного бюро розслідувань.

— Ця інформація відповідає дійсності. Працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії, більше інформації зможемо надати згодом в офіційному повідомленні, — зазначила речниця ДБР Ольга Чиканова у коментарі для «20 хвилин».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, А.Ю. очолює СРПП Кременеччини з 2018 року. До цього працював інспектором дозвільної системи у райвідділі поліції.