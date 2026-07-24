На Кременеччині 15-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і впав
У селі Раславка Кременецького району пізно ввечері 23 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього мотоцикліста. Аварія трапилася близько 23:11.
За попередньою інформацією, 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Kovi 300, не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
У результаті ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги.
Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.