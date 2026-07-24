На Кременеччині 15-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і впав

У селі Раславка Кременецького району пізно ввечері 23 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього мотоцикліста. Аварія трапилася близько 23:11.

За попередньою інформацією, 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Kovi 300, не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

У результаті ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.