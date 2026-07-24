На відомого священника з Тернопільщини шахраї оформили понад 100 посилок на 2 мільйони гривень

Відомий священник із Тернопільщини Олексій Філюк повідомив, що став жертвою шахрайської схеми. За його словами, невідомі особи використали його номер телефону для оформлення понад сотні післяплатних замовлень у різних містах України.

Про це отець розповів у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

За словами священника, вже кілька днів йому телефонують представники служб доставки з різних куточків країни, уточнюючи, чи дійсно він замовляв товари.

«На мене якісь шахраї замовили більше 100 посилок, точніше – на мій номер телефону. Замовлення в різних куточках України. Якщо, не дай Боже, з вами таке станеться, ніяких замовлень не приймайте. Бо то все за гроші. На 2 мільйони замовили на мене», – розповів Олексій Філюк.

Священник зазначив, що отримує десятки повідомлень і дзвінків із Хмельницького, Львова, Тернополя, Києва, Одеси, Харкова та інших міст. Через масові замовлення його телефон буквально переповнений повідомленнями.

Отець закликав українців бути уважними та в жодному разі не забирати посилки, яких вони не замовляли. Також він попередив про активність шахраїв, які створюють фейкові сторінки та можуть використовувати чуже ім’я для обману людей.

Нагадаємо, Олексій Філюк добре відомий не лише своєю душпастирською діяльністю, а й великою благодійною роботою. Раніше він прийняв у свою родину шістьох хлопців, створивши велику сім’ю, а також здобув популярність завдяки найбільшій в Україні онлайн-парафії.