У Тернополі є пішохідний перехід, який небезпечний для життя

Немає жодної дорожньої розмітки і твердого покриття – лише болото і калюжі – такі реалії для пішоходів на Бамі. Вони не лише некофмортні, а й небезпечні для життя, переконані містяни. Тернополянин Віталій Лука опублікував на порталі «Відкрите місто» фото пішохідного переходу на вул.15 Квітня (Збаразьке кільце).

– До пішохідного переходу по вул.15 Квітня (Збаразьке кільце) відсутнє тверде покриття (одне болото), – йдеться у зверненні. – Після пішохідного переходу до заправки “WOG” автомобльна дорога яка веде на заправку, а тротуар з відповідним покриттям для пішоходів відсутній (і знову болото). Між заправкою “WOG” та автомийкою “Престиж” відсутня дорожня розмітка (пішохідна зебра). Даний пішохід є небезпечним для переходу громадян та потребує додаткового облаштування, щодо мінімізації нещасних випадків.

Про цю проблему Віталій Лука повідомив ще 16 днів тому. Досі на неї не відреагували. «Погляд» звернувся за коментарем до депутата міської ради Галини Гевко, адже ця територія знаходиться якраз у межах її округу.

Я напишу депутатське звернення начальнику управління ЖКГ Тернопільської міської ради Олегу Соколовському, щоб вони приїхали, обстежили цю ділянку дороги і замовили проектно-кошторисну документацію, – зазначила Галина Гевко. – В цьому році титульні списки вже затверджені. На наступний рік буду просити, адже є в цьому необхідність, щоб виділили гроші на капітальний ремонт об’єктів благоустрою, облаштування тротуару там, де є проблема. Адже там ходять люди і такий стан, як є зараз створює неабиякі незручності. Адже тротуар не облаштований, тож люди, щоб не забруднитися, йдуть по проїжджій частині часто і це небезпечно для життя. Цю ділянку не лагодили такий тривалий час, адже раніше цей відрізок об’їзної дороги належав не місту, а області. Кілька років тому його передали на баланс міста.

Марта Вітяк