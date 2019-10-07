На Тернопільщині в ДТП потрапив автобус з дітьми. Є загиблі

У автобус врізався легковий автомобіль FORD GALAXY. Аварія трапилася 5 жовтня близько 21:00 на перехресті в селі Чистилів Тернопільського району.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, за кермом легківки перебував громадянин Румунії. Іноземець, виїжджаючи на головну дорогу “Обхід Тернополя” з другорядної Броди-Тернопіль, зіткнувся з автобусом.



На момент аварії в пасажирському транспортному засобі перебувало 20 дітей та двадцять дорослих. Неповнолітні – учні п’ятого класу Кам’янець-Подільської школи. Вони разом з батьками поверталися з екскурсії.



На щастя, пасажири автобуса травм не отримали.



В автомобілі FORD окрім водія була ще й пасажир – його матір. Жінка від отриманих травм померла дорогою до лікарні. Госпіталізували з ушкодженнями і кермувальника.

Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 2 ККУ, – повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.