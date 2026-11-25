У Тернополі люди, які потребують теплого одягу та взуття на зимовий період, можуть звернутися до «Банку одягу» Українського Червоного Хреста.

Тут можна підібрати необхідні речі відповідно до своїх потреб: теплий одяг, взуття та інші речі для холодної пори року. Про роботу «Банку одягу» повідомили у Тернопільській міській організації Товариства Червоного Хреста України.

«Банк одягу» діє при Тернопільській міській організації Товариства Червоного Хреста України за адресою: вул. Шпитальна, 2.

Графік роботи:

понеділок – п’ятниця;

з 09:00 до 15:00.

Також у Червоному Хресті закликають тернополян долучатися до збору допомоги. Якщо у вас є чистий та охайний зимовий одяг або взуття, якими більше не користуєтеся, їх можна передати для тих, хто цього потребує.