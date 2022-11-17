У Тернополі зник 24-річний Віталій Мироквас

Правоохоронці розшукують 24-річного Мирокваса Віталія Ярославовича, мешканця Тернополя.

Хлопець 10 жовтня 2022 року вийшов з дому та досі не повернувся, – повідомляють у пресслужбі поліції Тернопільщини.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 1,70 см, спортивної статури, коротке, русяве волосся, невеликий шрам над лівою бровою, на лівій руці від ліктя до кисті татуювання у вигляді надписів, на правій нозі татуювання з зображенням жінки і пістолета.

Був одягнений у білу спортивну куртку без капюшону, чорні спортивні штани, чорні кросівки та чорну кепку з малюнками у вигляді окулярів.

Усіх, хто бачив зниклого, або ж володіє будь-якою інформацією про його місце перебування, просимо повідомляти за номером (0352) 27 11 70 або на лінію 102.