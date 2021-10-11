Батьки чотири місяці розшукують 22-річного сина Олександра Каленика

У Тернопільській області розшукують 22-річного Олександра Каленика, який загадково зник 9 червня. Олександр в квітні повернувся із заробітків з Польщі, він побув вдома лише 20 хвилин і сказав, що їде до дівчини в Луцьк.

“Почав говорити про те, що хоче піти на схід. Та згодом поїхав на заробітки, і так він був то у Польщі, то тут. А в квітні повернувся з-за кордону, пробув в хаті 20 хвилин, привіз солодощі. Помився, показав каблучку і сказав, що їде до дівчини. І пішов. Час від часу телефонував”, – розповіла Світлана Михальчук.

Також жінка підозрює, що її син може бути в зоні ООС.

Востаннє із хлопцем спілкувалась його хрещена Галина Черняк 9 червня, він сказав, що в нього все добре. Після чого зв’язок із ним зник.

Мати Олександра Світлана Михальчук також зазначила, що вона думала, що її син повернувся в Польщу на роботу, через що не одразу звернулась до поліції. Проте батько Олександра, який живе в Польщі, зателефонував та повідомив, що сина немає.