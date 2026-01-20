До 1 лютого: вимушені канікули у школах Підгаєцької громади

Підгаєцька міська рада оголосила зміни в режимі роботи закладів освіти до 1 лютого 2026 року

Згідно з рішенням уряду та місцевих органів влади, з 16 січня 2026 року в Підгайцях внесено зміни до режиму роботи освітніх закладів. Всі школи громади йдуть на вимушені канікули до 1 лютого 2026 року. Шість садочків переведено на дистанційну форму навчання.

Три дошкільні заклади — Мужилівський, Сільцівський та Підгаєцький ЗДО «Журавлик» — продовжують працювати в очному режимі, з правом самостійно коригувати час роботи згідно з графіком подачі електроенергії та безпековою ситуацією, оскільки ці заклади використовують альтернативне опалення.

Важливо, що деякі заклади освіти забезпечені генераторами для підтримки роботи в умовах відключень електроенергії, але їх використання вимагає додаткових витрат на паливо та обслуговування. Також виявлено, що генератори не можуть забезпечити належне опалення при температурах нижче –10°C.

Місцева влада працює над тим, щоб коригувати освітній процес без додаткових витрат, поки є така можливість.