У Тернополі бурульки з дахів будинків збиваються за допомогою автопідйомників та промислових альпіністів

Унаслідок перепадів температур на дахах будинків, виступаючих частинах споруд і великих деревах масово утворюються бурульки. Падіння таких льодових наростів або снігу становить небезпеку для життя та здоров’я людей, тому закликаємо тернополян бути особливо уважними, проходячи поблизу будинків.

За ліквідацію бурульок відповідають підприємства, що обслуговують житловий фонд міста, а також ОСББ. Суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані самостійно виявляти та усувати бурульки з дахів будівель, які перебувають у їхній власності.

Наголошуємо, що у місті працюють спеціальні автопідйомники, за допомогою яких управителі будинків очищають покрівлі від крижаних налипань. Інколи, щоб ліквідувати бурульки доводиться виконувати роботи безпосередньо з балконів квартир.

Також там, де немає можливості під’їхати до будинку автопідйомником, залучають промислових альпіністів. Зокрема, працівниками ПП «Благоустрій» виконано роботи із залученням промислових альпіністів зі скидання снігу з парапетів та збивання бурульок на вулиці Богдана Лепкого, 8 та 10. Також підприємство «Будсервіс» залучало альпіністів для ліквідації бурульок на вулиці Гуго Коллонтая, 6.

Загалом роботи зі збивання бурульок тривають у всіх мікрорайонах Тернополя. Як зазначають в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, існує два типи бурульок.

«Бурульки, які ми зараз спостерігаємо, часто утворюються через недостатнє енергозбереження будинку. Будівля виділяє тепло, сніг на даху тане знизу, і в результаті формуються великі бурульки, які чіпляються за фасад, ринви та конструкції даху. Вони тримаються досить міцно, тому ліквідовувати їх потрібно обережно, щоб не пошкодити покрівлю. У багатьох випадках такі бурульки не збивають повністю, а підрізають. Другий тип бурульок утворюється внаслідок різкого потепління, коли сніг тане зверху. Такі бурульки легше збивати, однак вони є небезпечнішими, оскільки можуть падати самостійно», – пояснює начальник управління Олег Соколовський.

У місцях, де ліквідувати бурульки неможливо, території обгороджують сигнальною стрічкою. Це важливе попередження для тернополян, тому просимо не знімати та не обривати такі огородження.

Аби вберегтися від падіння крижаних бурульок чи снігу з дахів будинків, в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології рекомендують мешканцям дотримуватися основних правил безпеки:

проходячи повз будинки чи високі дерева, переконайтеся у відсутності загрози падіння скупчень снігу або льоду;

не ходіть під дахами будівель, споруд та балконами, обирайте найбезпечніші маршрути руху;

не заходьте за межі встановлених огорож, а за їх відсутності звертайте увагу на небезпечні утворення з криги та снігу й оминайте такі місця;

власникам транспортних засобів не слід паркувати автомобілі поблизу будинків;

обов’язково попереджайте дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Для ліквідації бурульок мешканцям слід звертатися до управителів житлового фонду або ОСББ. У разі виявлення дворів, під’їздів чи інших територій, які неналежно розчищені від снігу, а також якщо управителі чи ОСББ не реагують на звернення мешканців, тернополяни можуть повідомляти про це у Viber муніципальної інспекції за номером +380 (67) 447-32-78 або на «гарячу лінію» міської ради – 1580.