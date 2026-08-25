На Тернопільщині відремонтували «готелі для комах»: для чого вони потрібні

Працівники Борщівського природоохоронного науково-дослідного відділення НПП «Дністровський каньйон» відремонтували спеціальні будиночки для комах. Такі конструкції створюють безпечні умови для проживання та розмноження корисних видів.

Про це повідомили у НПП «Дністровський каньйон».

Так звані «готелі для комах» імітують природні укриття — дупла дерев, тріщини кори, порожнисті стебла та інші місця, де комахи можуть оселятися і зимувати.

У таких будиночках можуть знаходити прихисток дикі бджоли, джмелі, сонечка, золотоочки, жуки та інші представники ентомофауни. Частина з них запилює рослини, а інші допомагають природним шляхом контролювати чисельність шкідників.

У нацпарку наголошують, що комахи відіграють важливу роль у підтриманні природної рівноваги. Близько 80% квіткових рослин залежать від комах-запилювачів — саме завдяки їм рослини можуть утворювати насіння та плоди.

Водночас природоохоронці зазначають, що через зміну клімату, використання пестицидів та скорочення природних місць існування чисельність багатьох видів комах зменшується.

Тому підтримання та облаштування таких укриттів є одним зі способів збереження біорізноманіття.

«Дбаючи про маленьких мешканців природи, ми дбаємо про здоров’я всієї екосистеми», — наголошують у НПП «Дністровський каньйон».