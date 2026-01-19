На Кременеччині вогонь забрав життя двох людей

Поліція Кременеччини з’ясовує обставини двох смертельних пожеж.

Два людські життя обірвалися внаслідок пожеж на Кременеччині. Поліція з’ясовує причини займань.

Про пожежу в житловому будинку на спецлінію поліції 16 січня надійшла інформація від диспетчера ДСНС. Він повідомив, що рятувальники виїжджали на виклик у село Рудка Кременецької територіальної громади. Після ліквідації пожежі працівники служби порятунку в помешканні виявили 49-річного господаря без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Попередня причина загоряння – несправний обігрівач.



Ще один смертельний випадок зафіксували правоохоронці 18 січня. Близько 21:00 на спецлінію Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення про пожежу в селі Горинка. Під час огляду місця події з’ясувалося, що внаслідок пожежі в житловому будинку загинула його власниця – жінка 1938 року народження. Експерти припускають, що причина нещастя – проблеми з пічним опаленням.



За обома фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”. Поліція разом із рятувальниками встановлює усі обставини та причини виникнення пожеж.



Правоохоронці звертаються до жителів громади з проханням бути особливо уважними в холодну пору року. Несправні обігрівачі, перевантажені електромережі та залишений без нагляду вогонь часто стають причиною трагедій. Дотримання елементарних правил безпеки може вберегти не лише майно, а й життя.







