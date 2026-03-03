13:55 | 3.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Ангелом додому повертається захисник Василь Шевчук з Тернопільщини

В Заліщицькій громаді стало відомо про втрату військовослужбовця — Шевчука Василя, жителя міста Заліщики., повідомляють у міській раді.

Він став на захист України у найважчий для держави час, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок. Світла пам’ять про його відвагу, самопожертву та любов до Батьківщини назавжди залишиться у наших серцях.

Закликаємо жителів громади долучитися до живого коридору шани та гідно зустріти нашого Захисника сьогодні, 3 березня, орієнтовно о 15:00 год. Маршрут руху: від КНП “Заліщицька центральна міська лікарня” по маршруту: с. ДЗВИНЯЧ,
с. Бедриківці, с.Городок, с.Синьків, с.
Колодрібка, тому просимо жителів даних населених пунктів вийти, щоб провести тіло Героя.

Просимо всіх небайдужих вийти з державними прапорами та лампадками, щоб віддати останню шану Герою.

Щирі співчуття родині та близьким.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України. 🇺🇦

