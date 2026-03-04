Тернопільські студенти презентували дизайнерську колекцію на міжнародному модному показі в Італії

Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму стало частиною міжнародного модного шоу в Італії. Студенти та майстри виробничого навчання презентували власну дизайнерську колекцію на подіумі «Fashion_Proryv_for_Freedom_and_Peace 2026», який відбувся в Мілані на честь закриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Колекція спортивного одягу під назвою «NESKORENI» була створена студентами четвертого курсу професії «Кравець, Закрійник» під керівництвом викладачки Алли Милимуки. У вбранні поєднали сучасний спортивний стиль із елементами борщівської вишивки, а чорна гама символізує нинішні реалії України, її боротьбу та незламність.

Участь у заході була запрошена авторкою проєкту, президенткою Національного галузевого партнерства в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» Голдою Виноградською. Показ об’єднав 13 представників України, серед яких студенти та молоді дизайнери з різних професійно-технічних закладів та університетів.

Ця подія стала важливим кроком у популяризації української культури та дизайнерської школи на міжнародному рівні, й тернопільські дизайнери вкотре підтвердили свій талант та креативність.