13:37 | 19.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині морози продовжують смертельні «жнива». Замерзли на смерть двоє людей

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Протягом вихідних днів жертвами сильних морозів стали двоє жителів Тернопільської області. Так, ввечері 17 січня, в морг Чортківської міської лікарні доставлено тіло місцевого 52-річного жителя. Медики вважають, що ймовірною причиною смерті стало загальне переохолодження організму.
Ще одна трагедія сталась наступного дня в с. Горигляди Коропецької територіальної громади Чортківського району: сусіди виявили тіло 45-річного місцевого жителя у власному житловому будинку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *