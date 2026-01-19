На Тернопільщині морози продовжують смертельні «жнива». Замерзли на смерть двоє людей

Протягом вихідних днів жертвами сильних морозів стали двоє жителів Тернопільської області. Так, ввечері 17 січня, в морг Чортківської міської лікарні доставлено тіло місцевого 52-річного жителя. Медики вважають, що ймовірною причиною смерті стало загальне переохолодження організму.

Ще одна трагедія сталась наступного дня в с. Горигляди Коропецької територіальної громади Чортківського району: сусіди виявили тіло 45-річного місцевого жителя у власному житловому будинку.

