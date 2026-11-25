У Чортківському районі на Тернопільщині запровадили карантинні обмеження через випадок сказу в телиці. Небезпечну хворобу лабораторно підтвердили після загибелі тварини. До загрозливої зони віднесли сім населених пунктів. Про ухвалені рішення повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

Випадок сказу зафіксували за адресою: село Турильче, вулиця Писарівська, 29, Скала-Подільської територіальної громади. За наявною інформацією, тварина захворіла близько тижня тому, а нещодавно загинула. Лабораторні дослідження підтвердили сказ.

До загрозливої зони віднесли шість населених пунктів Скала-Подільської громади: Іванків, Підпилип’я, Нивра, Гуштинка, Вербівка та Залуччя.

Після підтвердження захворювання спеціалісти державної ветеринарної медицини провели необхідні протиепізоотичні заходи. Труп тварини утилізували з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог. На території господарства також провели дезінфекцію.

Крім того, семеро людей, які контактували з худобою, отримують антирабічні щеплення.

Питання запровадження карантинних обмежень розглянули на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чортківській районній військовій адміністрації. Засідання відбулося під головуванням першого заступника начальника Чортківської РВА Бориса Гусака.

Члени комісії також обговорили облік сільськогосподарських тварин та епізоотичну ситуацію щодо інших інфекційних захворювань тварин.