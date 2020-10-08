17:31 | 8.10.2020
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Новини Тернополя 

Пішов в ліс по гриби й не повернувся: на Тернопільщині розшукують Андрія Мельничука

Irena 0 Views Прокоментуй!
Працівники Лановецького відділення поліції розшукують мешканця села Влащинці Мельничука Андрія Яковича 1944 року народження. 
 
7 жовтня пенсіонер пішов в ліс по гриби й не повернувся. Його місце знаходження невідоме.
 
Прикмети: зріст 172 см., середньої статури, волосся сиве.
 
Був одягнений в піджак та штани чорного кольору, бордову сорочку та зелені чоботи.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером в Ланівцях (03549) 2-12-45 або на лінію «102». 

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