Пішов в ліс по гриби й не повернувся: на Тернопільщині розшукують Андрія Мельничука

Працівники Лановецького відділення поліції розшукують мешканця села Влащинці Мельничука Андрія Яковича 1944 року народження.

7 жовтня пенсіонер пішов в ліс по гриби й не повернувся. Його місце знаходження невідоме.

Прикмети: зріст 172 см., середньої статури, волосся сиве.

Був одягнений в піджак та штани чорного кольору, бордову сорочку та зелені чоботи.

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