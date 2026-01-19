У Тернополі в комендантський час затримали пʼяного водія
Учора, близько 2-ї години ночі, у місті Тернопіль за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Skoda.
За кермом перебував 36-річний чоловік з ознаками сп’яніння. Кермувальник погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,36 проміле.
Аби уникнути відповідальності, громадянин намагався “вирішити питання” та поклав 200 доларів США на сидіння автомобіля. Тож ми зафіксували цей факт і викликали слідчо-оперативну групу для зʼясування всіх обставин.
На порушника патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
⚖️ Крім адміністративної відповідальності, громадянину передбачена також кримінальна відповідальність — за спробу надання неправомірної вигоди службовій особі.
Патрульні наголошують: будь-які спроби уникнути відповідальності незаконними методами не залишаються без уваги.
Ми діємо принципово та виключно в межах закону 🫡
