Тернопіль: скільки вже коштів було витрачено на відновлення після ракетної атаки 19 листопада

У Тернополі продовжується надання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало під час ракетної атаки 19 листопада., повідомляють у міській раді.

Станом на 16 січня 2026 року відновлено 1 587 вікон у житлових будинках на вулицях 15 Квітня та Василя Стуса. Загальна вартість робіт становить близько 9,5 млн грн. Перевірку обсягів виконано спільно з технічним наглядом та підрядниками.

У житловому фонді тривають роботи з відновлення інженерних мереж та благоустрою. Зокрема, у будинку на вул. 15 Квітня, 31 відновлено газопостачання, електропостачання, теплопостачання та холодну воду, завершено ремонт сходової клітки та ліфта. На вул. Василя Стуса, 8 завершено демонтажні роботи.

Також триває відновлення освітніх закладів. У дитячому садку № 9 встановлено внутрішні двері, замінено вікна, змонтовано стелі та виконано роботи з оздоблення стін і підлоги.

Постраждалі мешканці отримують фінансову підтримку. Зокрема, 99 власників квартир, які стали непридатними для проживання, отримають по 15 000 грн у січні 2026 року. 340 власників частково пошкоджених квартир – по 10 000 грн. 12 сімей, житло яких згоріло на вул. 15 Квітня, 31, отримали по 50 000 грн.

Крім того, 394 мешканці громади отримали одноразову допомогу в межах програми швидкого реагування ООН та БФ «Право на Захист». Родини, де є поранені діти, отримають по 11 000 грн від UNICEF та «SOS дитяче містечко». 40 сімей з дітьми до 18 років отримали допомогу в еквіваленті 400 доларів США.

Для родин загиблих надано одноразову фінансову допомогу: 22 родичам уже виплачено по 100 000 грн, ще одна виплата у січні складе 200 000 грн за двох загиблих.

Додатково постраждалі мешканці отримали сертифікати на побутову техніку. 120 сертифікатів роздано у співпраці з Тернопільсько-Зборівською архиєпархією УГКЦ, ще 20 – завдяки ВБФ «Мрії збуваються».

Тимчасово у прихистку БФ «Карітас» проживають 3 особи. Комісією обстежено 606 квартир для оформлення державних компенсацій.