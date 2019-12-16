Віктор Овчарук: «Шляхом розвитку страхової медицини можливе збереження здоров’я громадян»

Питання запровадження страхової медицини – одне із ключових питань для українців, яке виведе якість надання медпослуг на новий рівень.

Про це під час звіту у прямому ефірі телеканалу UA: Тернопіль заявив голова Тернопільської облради Віктор Овчарук.

– Я дуже хочу, щоб настав такий час, коли охорона здоров’я почне працювати чітко, системно та незалежно від обрання президента, зміни політичної влади. Необхідно, щоб пацієнт мав гарантію в тому, що він зможе отримати якісну медичну послугу, зберегти здоров’я. А це можливо тільки через страхову медицину, яка працює автономно, без впливу політичних змін в державі. Це ми бачимо на прикладі країн Європи, – зазначив голова облради.

Також Віктор Овчарук додав, що Тернопільська обласна рада цьогоріч подбала про впровадження медичної страховки.

– Ми, до речі, єдина обласна рада, яка цього року виділила кошти в розмірі 5 млн для впровадження медичної страховки. Нею були забезпечені усі працівники закладів охорони здоров’я, які підпорядковані Тернопільській облраді. У контексті реформи йшло перетворення медзакладів в некомерційні, змінювався їхній статус, тому цей процес запровадження страховки дещо притормозився. Але ми вже маємо досвід, наступного року продовжимо роботу. Досить хороший результат бачимо від того, що обласна рада виділяє депутатську допомогу учасникам бойових дій. Це, звісно невеликі кошти, в межах 1,5 тисячі на місяць на одного депутата. Ці гроші спрямовані на забезпечення надання медичної допомоги. Ми добре відпрацювали цей механізм. Так, учасники бойових дій зможуть пред’явити страховий поліс, а з закладами охорони здоров’я буде укладено угоди, відповідно цих 1,5 тисячі конвертуємо в 100 тисяч медичної допомоги на рік. На сьогодні за 1,5 тисячі людина не може ні продіагностуватися, ні пролікуватися. Таким чином ці кошти будуть осідати в наших комунальних закладах охорони здоров’я. А вони у свою чергу отримають додатковий ресурс від страхової компанії у вигляді матеріально-технічної бази, – додав Віктор Овчарук.