За день тернопільські вогнеборці ДСНС врятували дві будівлі

Минулої доби вогнеборці ДСНС під час гасіння пожеж врятували 2 будівлі, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

22 листопада о 19:41 у с. Вільхівчик Гусятинської ТГ Чортківського району виникла пожежа закинутої господарчої споруди. Внаслідок пожежі знищено покриття споруди на площі 70 м кв., пошкоджено перекриття споруди на площі 80 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 1 будівлю;

– о 21:16 у с. Горинка Кременецької ТГ Кременецького району на вул. Польовій виникла пожежа житлового будинку, внаслідок якої знищено перекриття будинку на площі 5 м кв., пошкоджено перекриття на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 1 будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.