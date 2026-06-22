Що зміниться на Тернопільщині вже з 1 вересня: влада озвучила пріоритети

У Тернопільській області посилять координацію роботи районних адміністрацій та громад для ефективного виконання державних і обласних програм. Таке рішення обговорили під час координаційної наради за участю керівників районних військових адміністрацій та профільних підрозділів обласної військової адміністрації.

Під час зустрічі проаналізували результати нещодавніх робочих поїздок громадами області та визначили напрямки, які потребують додаткової уваги.

Одним із ключових питань стала підготовка до нового навчального року. З 1 вересня всі школярі мають бути забезпечені гарячим харчуванням, тому громади вже зараз повинні подбати про належну матеріально-технічну базу. Також на контролі залишається забезпечення навчальних закладів акумуляторами та інверторами для безперебійної роботи під час можливих відключень електроенергії.

У сфері охорони здоров’я особливу увагу приділили реалізації національної програми безкоштовного обстеження «Скринінг здоров’я 40+». В області збільшилася кількість медичних закладів, які надають таку послугу. Водночас місцева влада має активніше інформувати жителів громад про можливість пройти обстеження та вчасно виявити захворювання.

Серед пріоритетів залишається і соціальний захист населення. В області триває оновлення реєстру багатодітних сімей та впровадження цифрових сервісів для оформлення пільг, соціальної допомоги й необхідних документів. В окремих громадах виконання цього завдання відбувається повільно, тому районним адміністраціям доручено посилити комунікацію та супровід цього процесу.

Окремо під час наради обговорили роботу служб у справах дітей. Особливу увагу приділять питанням опіки, усиновлення та функціонування закладів тимчасового перебування дітей.

Також одним із важливих напрямків визначено забезпечення стабільного мобільного зв’язку в умовах можливих блекаутів. Йдеться про оснащення генераторами базових станцій мобільних операторів, щоб жителі Тернопільщини могли залишатися на зв’язку навіть у кризових ситуаціях.

В обласній владі наголошують, що всі визначені напрямки потребують постійного контролю та ефективної взаємодії між районними адміністраціями і громадами, адже головним пріоритетом залишається своєчасне реагування на потреби людей.