Тернопільські студенти долучилися до акції встановлення рекорду: 320 антен для захисників України за 24 години

Профком студентів Тернопільського національного педагогічного університету став частиною важливої події, що увійшла в історію країни. В рамках ініціативи профкому студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського та підтримки волонтерів було встановлено новий Національний рекорд України з виготовлення антен Flower Pot за 24 години, повідомляють в тернопільському навчальному закладі.

Акція була приурочена до Міжнародного дня волонтера і мала на меті забезпечити наших захисників необхідними засобами для підтримки зв’язку на передовій. У результаті роботи студентів та волонтерів вдалося виготовити:

320 антен Flower Pot — рекордну кількість, виготовлену за 24 години;

398 подовжених антен для рацій ;

1 100 окопних свічок.

Антени Flower Pot є важливим елементом для стабільного зв’язку на фронті. Вони прості у виготовленні, але надзвичайно ефективні, тому вони стануть на допомогу нашим військовим на різних напрямках фронту, де існує найбільша потреба в таких засобах.

“Ми пишаємося тим, що змогли долучитися до цієї важливої ініціативи, працюючи разом із КПІ-спільнотою. Не зважаючи на відключення електроенергії, ми працювали навіть в темряві, але з великим бажанням допомогти нашим захисникам”, – зазначили організатори акції.

Це ще одна важлива перемога у великій боротьбі за незалежність України, в яку долучаються навіть студенти та волонтери, вкладаючи свою працю та час на підтримку наших військових.