У Тернопіль приїде унікальне джазове тріо, аналогів якому не існує у всьому світі

6,7,8 грудня у Тернополі відбудеться XIX міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JazzBez. На тернополян та гостей міста чекають виступи кращих джазових виконавців з Америки, Німеччини, Польщі та Кот д’іВуару.

У другий день, 7 грудня, у Тернополі виступить унікальне джазове тріо, аналогів якому просто не існує. Цей колектив у музиці поєднало фортепіано, ударні та африканський балафон! Колектив називається Hans Lüdemann TRIO IVOIRE та об’єднує учасників з Німеччини і Кот-д’Івуару.

Також під час JazzBez 2019 у Тернополі лунатиме джазова інтерпретація «Лісової пісні» від KATHERINE ZYABLUK TRIO, незабутній музичний перформанс від колективу DZ’OB (UA), колектив YAROSH ORGAN TRIO з найвідомішою польською джазовою співачкою KATARZYNA MIROWSKA (PL), KRZESIMIR DĘBSKI & Karasiewicz Power Set (PL), який представить електричний джаз, завуальований елементами фанку та блюзу, а особливими гостями вечора стануть відомі американські музиканти YES! Trio (USA), які створять легендарну атмосферу нью-йоркського Smalls.

Квитки у касі Драмтеатру, на сайті Gastroli.uа та у ЦУМі (відділ Коніка).