Тернопільщиною керуватиме гусятинський клан: перші дані про заступників голови ОДА

Ігор Сопель нарешті починає робити щось толкове і зрозуміле. Оскільки перші дні він фактично нічим не відрізнявся від свого попередника Степана Барни і проводив тільки зустрічі заради фотографії, то інформація про те, що він повіз на узгодження до Києва кандидатів в свої заступники, викликала жвавий інтерес серед працівників адміністрації.

Засумували лише четверо: діючі заступники, які через різні канали вели перемовини про збереження своїх посад. Їхні надії виявилися марні, бо з одного боку, голова міг обіцяти їх покровителям чи їм особисто, що завгодно, а сам тихенько виставляв інформацію про вакансії на сайті ОДА.

У “білому” домі піджартовують зі свого очільника, мовляв, “клановість” при призначенні вони вже проходили. Так, Тернопільщиною свого часу керував “бучацький клан”, команду Степана Барни називали “лемківською ватрою”, тепер настала черга жартувати з Ігоря Сопеля, який заводить на ключові посади “гусятинський клан”.

Так, на посаду першого заступника голови ОДА претендує Ігор Гайдук. Правою рукою Ігоря Сопеля стане голова виборчого штабу кандидата в Президенти Петра Порошенка і голова виборчого штабу Європейської Солідарності до ВР в Гусятинському районі. Ігор Гайдук поки працює першим заступник голови Гусятинської районної державної адміністрації.

Ігор Гайдук – народився 1974 року в у м.Хоросткові. Закінчив Львівський державний університет ім.І.Франка, Львівський державний техніко-економічний коледж, Школу бізнесу Emmeloord (Голландія). Працював на підприємстві «Гусятингаз», приватним підприємцем та начальником складського господарства ТОВ «Мрія-Центр» с.Васильківці. Одружений. Разом з дружиною виховують двох синів.



Ще одним заступником імовірно стане Тарас Дідик – 28 річний адвокат з Копичинець. Чоловік з командою “Зе” він від початку Президентських виборів. Був довіреним лицем Ігоря Сопеля на виборах до Верховної ради. Тарас Дідик директор компанії «Глобал Фід», яка пов’язана зі сімейством Гути.

Колишній депутат Хоростківської міської ради від партії ВО “Батьківщина” 42-річний Володимир Пасіка теж мітить у команду голови ОДА. Чоловік працював на Радехівському цукрозаводі. Під час виборів до Верховної ради на окрузі №166 був довіреною особою Ігоря Сопеля.

Арсен Марчишак з Хоросткова теж планує переїжджати у Тернопіль. Наразі він депутат Хоростківської міської ради. Народився 10 травня 1978 року, громадянин України, освіта вища, доцент кафедри релігієзнавства та теології філософсько-теологічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Пробував свої сили у Верховну раду від Політичної партії “Громадянська позиція”.

Своїм призначенням Ігор Сопель повністю копіює Президента Володимира Зеленського – на посади призначаються земляки, друзі, куми, партнери по виборчих перегонах, що абсолютно не відповідає Президенту Голобородьку, за якого, власне, і проголосували 73% українців.