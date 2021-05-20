Спочатку я, як і більшість, вагалася, де ж поставити важливу для здоров’я кому. Аби прийняти рішення, читала офіційні статті від МОЗу, публікації лікарів, імунологів, цікавилася позицією знайомих, які наважилися на щеплення, та тим, як вони почувалися після цього. Плітки про те, що вакцина може мені зашкодити, були не переконливими – походили від нефахівців, грунтувалися на гіпотезах.

2 дні VS 14 днів

На користь щеплення спрацювала і проста математика: я хворіла коронавірусом у легкій формі через рік після того, як він прийшов в Україну. Я не кашляла і не потерпала від високої температури, але було м’яко кажучи неприємне відчуття ломоти в тілі, слабкість, пропав нюх. Поки всі симптоми зникли, минуло два тижні. На щеплення ж треба виділити два дні – прийти в лікарню, отримати дозу, зазвичай за добу реакція на вакцину минає (так було і у мене).

Вакцина — і для “простих смертних”

У новинах розповідали, що вакцину першим ділом отримають лікарі, публічні люди, і найбільш вразливі до вірусу люди похилого віку. “У дужках” я підозрювала ще велику кількість високопоставлених осіб, які обов’язково захочуть піти без черги за руку зі своїми родинами, прикриваючись фразою “я тільки запитати”. Втім, все не так.

У соцмережах побачила пораду охочим вакцинуватися, що найкраще звертатися до сімейного лікаря. Написала своєму лікарю у Viber минулого четверга, в той же день він записав мене у чергу на прийдешній понеділок. Треба було прийти в поліклініку з 9:00 до 12:00 год. Знаково, що з собою до кабінету не треба було брати нічого – ні чеків про оплату, ані шприців, ні бахіл, чи ще чогось подібного. Усе абсолютно безкоштовно. Все, що треба, просто прийти.

Як це було

Під відповідним кабінетом я була о 10:10. Переді мною уже в кабінеті був лише один старший чоловік. О 10:21 год. я вже отримала свою дозу вакцини — AstraZeneca виробництва Кореї. Перед цим лікарі коротко опитали про минулі хвороби, реакцію на попередні вакцини, чи маю алергію. Мої відповіді не суперечили протоколу, тож запросили на щеплення. Після уколу треба було залишитися на 30 хв неподалік лікарів – на випадок дивної реакції. Нічого такого зі мною за цей час не відбулося, тому вирушила додому.

Якою була реакція

Реакцію відчула через 10 годин після уколу. До 37,5 градусів піднялася температура, про це мене попереджали і просили мати напоготові жарознижуюче, яке й прийняла. Ще через кілька годин сильно розболілася голова – до нестерпності. Випила знеболюючі ліки. Місце уколу боліло теж вночі – відчуття схожі на крепатуру після інтенсивного фізичного тренування. На ранок наступного дня почувалася нормально, з незначною слабкістю – радше через поганий сон.

За словами сімейного лікаря, наступне щеплення має відбутися за три місяці. Поставила у телефоні нагадування, щоб не забути.

Вакцинуватися від COVID, не можна відмовитися — моя кома тут.

Ірина Гайсюль, м. Тернопіль.