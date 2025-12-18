На щиті повертається молодий захисник Назарій Силюк з Тернопільщини

Трагічна звістка сколихнула Лановецьку громаду: на щиті повертається 24-річний Назарій Силюк, повідомляють у міській раді.

Безжальна війна вкотре забрала молоде життя – від отриманих травм унаслідок вибуху в районі вогневої позиції перестало битися серце 24-річного захисника, старшого солдата Назарія Силюка.

Назарій зростав та навчався в с. Юськівці. Після закінчення школи розпочав строкову військову службу. Та вже за місяць після її завершення розпочалося повномасштабне вторгнення і Назар став на захист рідної землі.

За час служби молодий боєць пройшов найгарячіші напрямки бойових дій: Запорізький та Донецький, Курщину, Сумську область, район Оріхового, інші ділянки фронту.

Назарій був не лише мужнім воїном, а й люблячим чоловіком та батьком. У нього залишилися дружина та маленький синочок Давид, якому 20 грудня виповниться лише 1 рочок.

В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя! Щирі співчуття рідним!