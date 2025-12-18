У Тернополі засудили тренера футбольного клубу через пікантне відео

У Тернополі суд виніс вирок адміністратору і тренеру футбольного клубу-академії, якого звинуватили у виготовленні та розповсюдженні матеріалів порнографічного характеру.

Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду.

Подробиці інциденту

Як стало відомо з матеріалів справи, обвинувачений, використовуючи власний смартфон Xiaomi Redmi 9А, зняв два відеозаписи статевого акту. Слідство встановило, що змімання відбувалося за місцем проживання його знайомої.

Згодом, 16 грудня 2024 року, чоловік переслав ці відео через месенджер Telegram тій самій знайомій, з якою вони були записані. Мистецтвознавча експертиза підтвердила: надіслані файли належать до продукції порнографічного характеру.

Хто такий підсудний

Згідно з даними суду, чоловік має вищу освіту, раніше не був судимим і на момент вчинення правопорушення працював адміністратором та тренером у футбольній академії.

Позиція обвинуваченого та рішення суду

У судовому засіданні тренер повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Суд врахував його позитивну характеристику і відсутність попередніх судимостей як пом’якшувальні обставини.

Суддя визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301 КК України (виготовлення, зберігання і розповсюдження предметів порнографічного характеру) та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

Крім цього, засуджений має сплатити витрати на проведення експертиз. Його мобільний телефон, який був знаряддям злочину, за рішенням суду повернуть власникові після набрання вироком чинності (арешт скасовано).

Джерело