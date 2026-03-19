15:03 | 20.03.2026
Рідкісний експонат: Шумський музей отримав родову печатку XIX–XX ст.

Шумський краєзнавчий музей поповнився новим цінним експонатом – персональною печаткою родини з Суража чи околиць, яка, ймовірно, має монограму «G.B.» та зображає шляхетську корону над монограмою й лавровий вінок.

За припущеннями фахівців, печатка могла належати роду Борковських, а саме Григорію Борковському (Grzegorz Borkowski) із Садочок, який згадується у 1871 році.

Представники музею зазначають, що такі знахідки є надзвичайно цінними, оскільки з них часто «виростають» справжні історії родів та локальної громади, дозволяючи дослідникам краще відтворити історичний контекст регіону.

Музей висловлює щиру подяку таємному дарувальнику за довіру та внесок у збереження культурної спадщини.

