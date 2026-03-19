Не дрон, а уламки пошкодили будівлю СБУ у Львові, – ОВА

Увечері 18 березня у Львові сили протиповітряної оборони збили ворожий бойовий безпілотник.

Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, уламки збитого дрона впали на територію Головного управління Служби безпеки України у Львівській області.

Хоча спочатку з’явилася інформація про влучання безпілотника в будівлю, однак згодом її уточнили — йдеться саме про падіння уламків після роботи ППО.

Внаслідок інциденту зафіксовано пошкодження будівлі — вибито вікна та завдано матеріальної шкоди. Водночас обійшлося без жертв і постраждалих.

На місці працюють відповідні служби, триває оцінка наслідків.