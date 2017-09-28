Тернопільській школі допризивної підготовки – 25 років (фото)

Головно діяльністю цього навчального закладу є посилена військова, фізична та медична підготовка юнацької молоді, ознайомлення з основними положеннями Конституції України про захист Вітчизни, Законів України «Про оборону», «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», а також іншими нормативно-правовими актами з питань оборони, військового будівництва та проходження військової служби в Збройних силах України.

З цієї нагоди в навчальному закладі пройшли урочисті заходи присвячені ювілею, в яких взяли участь освітяни, вихованці школи, військовослужбовці окремої артилерійської бригади. Директор навчального закладу – підполковник Валерій Бондар під час шикування на плацу привітав присутніх та подякував усім хто залишається відданим військовій справі і тим хто сьогодні виховує патріотичну молодь. Під час виконання Державного гімну України відбулась традиційна церемонія підняття державного прапора України за участю кращих вихованців школи, старший військовий капелан – протоієрей отець В’ячеслав Кізілов в молитві благословив молодь на успіхи у військовій справі, а військовий оркестр артилеристів, як завжди подарував присутнім хороший настрій, а також дефіле. Запрошені представники освіти серед інших вітали з ювілейним днем народження «допризивників» та висловили впевненість у вихованцях школи, оскільки після закінчення курсу занять з військових дисциплін, уроків військово-патріотичного та фізичного виховання вони стануть взірцем для своїх однолітків, а в майбутньому професійними захисниками – військовослужбовцями Збройних Сил України.