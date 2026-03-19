На Тернопільщині посеред поля знайшли уламки ракети Х-101 — піротехніки їх знешкодили

У Тернопільському районі, між населеними пунктами Кам’янка та Романівка, місцевий житель під час польових робіт виявив уламки ворожої ракети та повідомив про небезпечну знахідку на спецлінію поліції.

На місце події оперативно прибули вибухотехніки та працівники ДСНС. Начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків повідомив, що невідомим предметом виявилися залишки російської крилатої ракети Х-101 з двома бойовими частинами. Радіус її ураження становить близько 500 метрів.

Експерти припускають, що ракета була збита силами протиповітряної оборони, а її уламки стали помітними після сходу снігу. Фахівці піротехнічного підрозділу УДСНС в Тернопільській області вилучили та знешкодили вибухонебезпечні елементи.

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів категорично заборонено наближатися, торкатися чи переміщувати їх. Про такі знахідки слід негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.