Небезпечні стоки з курятника: на Тернопільщині б’ють на сполох через екологічну ситуацію

У селі Футори (Підковбаси) Зборівської громади зафіксували можливе екологічне порушення. За словами місцевих жителів, на вулиці Довга з території курятника витікає рідина, схожа на кров із домішками хімічних речовин.

Як стверджують очевидці, стоки потрапляють у річку Грабельку, яка впадає у Стрипу. У районі також відчувається різкий та неприємний запах.

Водночас з’явився коментар щодо ситуації. За словами місцевої жительки Оксани Сагадин, яка поспілкувалася з представниками підприємства, причиною інциденту міг стати збій у роботі очисних споруд через відключення електроенергії.

Зазначається, що наразі тривають роботи з усунення несправностей.

Мешканці громади закликають відповідні служби перевірити ситуацію та взяти її під контроль, адже йдеться про потенційну загрозу для довкілля та здоров’я людей.