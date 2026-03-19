Збитки «Тернопільелектротрансу» у 2026 році зросли до 144 млн грн

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалили рішення про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства «Тернопільелектротранс» на 2026 рік.

Зміни пов’язані з різким зростанням вартості електроенергії для юридичних осіб та підвищенням цін на дизельне паливо. Попередньо затверджений фінансовий план передбачав збитки підприємства на рівні майже 97 млн грн, після внесення змін очікуваний обсяг збитків зріс до понад 144 млн грн.

Зокрема, у фінплані передбачено, що вартість електроенергії зросла з 11,41 грн/кВт·год у попередньому плані до 21,00 грн/кВт·год з березня 2026 року. Це призведе до збільшення витрат на електроенергію до 104,8 млн грн, що на 44,2 млн грн більше за попередні розрахунки.

Також враховано підвищення цін на дизельне паливо – додаткові витрати на паливно-мастильні матеріали збільшаться на 3,16 млн грн, до 52,9 млн грн.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства розвитку, у фінансовому плані передбачено нові витрати на страхування відповідальності перевізника перед пасажирами.