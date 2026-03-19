Важлива транспортна артерія Тернопільщини знову відкрита після ремонту

На Тернопільщину завітала міжнародна делегація Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) у складі керівника представництва Осаму Хатторі та представника Сота Мацумото. Візит відбувся для огляду нового металевого моста у селі Чернихівці на дорозі Р-43 /М-19/-Ланівці-/Н-02/, змонтованого на безоплатній основі в рамках проєкту «Програма екстреного відновлення».

Міст експлуатується вже понад 5 місяців, протягом яких здійснюється постійний технічний нагляд за спорудою. Керівник представництва JICA наголосив на готовності й надалі підтримувати Україну та співпрацювати у відновленні інфраструктури.

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільської області Микола Довгошия зазначив, що завдяки допомозі JICA та підтримці Державного агентства відновлення вдалося не лише відновити пошкоджений міст, а й важливий логістичний маршрут. Загалом проєкт передбачає 360 метрів мостів у 90 контейнерах, які поступово встановлюють у різних місцях області.

Міст через річку Гнізна було відкрито для руху у жовтні 2025 року. Він є ключовою транспортною артерією для Тернопільської області, щодня тут проїжджають близько 10 000 транспортних засобів. Пошкодження мосту сталося у червні 2025 року через перевищення ваги вантажівки. Ремонт тривав три місяці, включав демонтаж старої конструкції, встановлення нових опор, монтаж металевого моста, укріплення русла річки та підходів до споруди.

Після завершення робіт технічний стан мосту пройшов випробування і відповідає найвищим стандартам експлуатації. Допустиме навантаження на міст збільшене до 100 тонн, що значно перевищує попередній показник.

Металеві модульні конструкції надані JICA на безоплатній основі, решту витрат покрито з державного бюджету.

Довідково: На дорогах державного значення Тернопільської області нараховується 254 штучні споруди, третина з яких перебуває в передаварійному або аварійному стані.