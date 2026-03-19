У Тернополі тимчасово обмежать газопостачання на десятках вулиць

У Тернополі тимчасово припинять газопостачання у двох мікрорайонах — «Центр» та «Новий світ».

Обмеження діятимуть 19 березня з 08:00 до 19:00 у зв’язку з аварійними роботами із заміни газопроводу на вулиці Руській.

Без газу залишаться мешканці таких вулиць: Багата, Родини Барвінських, Білецька, Білогірська, Бродівська, Олександра Брюкнера, Валова, Майдан Волі, Вояків дивізії «Галичина», Героїв Євромайдану, Миколи Гоголя, За Рудкою, Замкова, Миколая Коперника, Олени Кульчицької, Патріарха Мстислава, Новий Світ, Новий Світ-бічна, Юліана Опільського, Миколи Пирогова, Петра Конашевича Сагайдачного, Дениса Січинського, Патріарха Йосифа Сліпого, Старий Поділ, Старий Ринок, Торговиця, В’ячеслава Чорновола, Андрея Шептицького, Руська, Листопадова, бульвар Тараса Шевченка, Соломії Крушельницької, Михайла Грушевського, Збаразька.

Мешканців просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та поставитися з розумінням до проведення необхідних робіт.