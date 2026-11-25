На війні загинув захисник Вячеслав Линивʼюк з Кременеччини
В Кременецьку громаду надійшла звістка про те, що 20 листопада 2026 року, у місті Харкові, помер військовослужбовець, житель м. Кременця, кулеметник взводу охорони Слобідського об’єднаного районного у м. Харків територіального центру комплектування та соціальної підтримки, солдат ЛИНИВ’ЮК Вячеслав Якович , 1978 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
Завтра, 26 листопада (четвер) о 10:30 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо військовослужбовця;
-11:00 год. чин похорону відбудеться у Соборі Преображення Господнього;
Після того прямуємо до Майдану Волі де відбудеться віддання військових почестей та прощання.
Прохання гідно зустріти та вшанувати військовослужбовця.
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Вячеслава!
Вічна пам’ять захиснику України