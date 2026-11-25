В Кременецьку громаду надійшла звістка про те, що 20 листопада 2026 року, у місті Харкові, помер військовослужбовець, житель м. Кременця, кулеметник взводу охорони Слобідського об’єднаного районного у м. Харків територіального центру комплектування та соціальної підтримки, солдат ЛИНИВ’ЮК Вячеслав Якович , 1978 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.