На Тернопільщині правоохоронці допомагають водіям долати наслідки негоди. Зокрема, у Зборівській громаді поліцейські відбуксирували шкільний автобус, який застряг на дорозі між селами Велика Плавуча та Вільшанка. У салоні перебували 18 дітей.

На допомогу водієві виїхали співробітники сектору реагування патрульної поліції. За допомогою спеціальної техніки місцевого підприємця правоохоронці відбуксирували автобус.

Як повідомляють у поліції, через складні погодні умови на автошляхах області працюють поліцейські наряди. Вони стежать за безпекою дорожнього руху та за потреби допомагають учасникам дорожнього руху.

Водіїв закликають бути уважними за кермом, враховувати погодні умови та дотримуватися правил дорожнього руху.