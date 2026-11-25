У Байковецькій громаді на Тернопільщині розповіли, як організували прибирання снігу на дорогах та чому не всі вулиці вдається очистити одночасно.

До складу громади входять 15 населених пунктів, у яких налічується близько 400 вулиць. Наявної комунальної техніки недостатньо, щоб оперативно охопити всю територію.

Для зимового утримання доріг КП «Байковецьке» уклало договори з підприємцями у старостинських округах. До робіт також долучаються сільськогосподарські товариства, які надають власну техніку.

Координацією робіт на місцях займаються старости округів. Вони передають інформацію про проблемні ділянки та взаємодіють із виконавцями робіт.

Водночас у сільській раді наголошують, що центральні дороги, які проходять через населені пункти громади, перебувають на балансі Департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської ОВА. Їхнє експлуатаційне утримання здійснює підрядна організація ТОВ «АВАКС ПРОФ».

Байковецька сільська рада повідомляє, що перебуває на постійному зв’язку з балансоутримувачем і підрядником щодо зимового утримання дорожньої мережі.

За інформацією громади, техніка працює постійно, однак першочергово очищають дороги з найбільшим транспортним навантаженням. Одночасно розчистити всі вулиці фізично неможливо.

Жителів, які помітили проблемні ділянки або мають нагальні питання щодо прибирання снігу, просять звертатися до старости свого округу. Звернення передаватимуть виконавцям робіт.

Також у громаді нагадали про обов’язки власників приватних будинків. Вони повинні самостійно прибирати сніг і посипати тротуари на прилеглій до своїх дворів території.

Водночас проїжджу частину вулиць обслуговують комунальні служби. Скидати сніг із тротуарів на вже розчищену проїжджу частину заборонено.

Про це повідомили у Байковецькій сільській територіальній громаді.