Тернопільщина знову в сльозах, – загинув захисник Володимир Проць

Бережанська громада знову в сльозах… Війна, яку жорстоко нав’язав нам ворог, знову забирає найкращих, повідомляють у міській раді.

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя м. Бережани, ПРОЦЯ Володимира.

Володимир ПРОЦЬ народився 16 січня 1967 року в м. Бережани. Навчався в Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів номер 3. Після школи навчався у Івано-Франківському педагогічному інституті. Не довгий час працював інструктором ДЮСШ на Бережанському стадіоні. А потім виконував різні будівельно-ремонтні роботи у приватних замовників. Його знали як добру людину та фахівця своєї справи.

25 травня 2024 року був мобілізований до лав Збройних Сил України.

З 20 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. На сьогодні – це офіційно день його смерті. Загинув біля н. п. Прогрес Покровського району Донецької області.

Тіло Героя повертається на Батьківщину, де знайде вічний спочинок.

Справжній Герой, незламний Захисник, надійний побратим та вірний син Батьківщини.

Солдат ПРОЦЬ Володимир Михайлович (16.01.1967 – 20.07.2024 рр.), навідник 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А4699, загинув, мужньо виконавши військовий обовʼязок, в бою за Україну, її свободу та незалежність.

В смутку та горі залишились дружина, сестра, син з невісткою, дочка та двоє внуків, а також велика родина та друзі.

Зустріч тіла загиблого Героя Володимира ПРОЦЯ відбудеться в понеділок 9 березня приблизно о 17:00 год. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан приблизно 17:00-17:15 год за маршрутом: вул. Тернопільська, Замкова, Руська, Братів Лепких, Гоголя до родинного обійстя Героя на вул. Гоголя 25. Орієнтовно, після цього відбудеться чин парастасу (17:30-17:45 год).

Чин похорону розпочнеться у вівторок, 10 березня о 12:00 год. на рідному подвір’ї Героя (м. Бережани вул. Гоголя 25).

Прощання з Героєм відбудеться в Церкві Святої Трійці у м. Бережани приблизно о 13:00 год.

Похоронять Захисника на Алеї Героїв кладовища м. Бережани (Старе кладовище).

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!