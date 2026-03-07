01:42 | 8.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник Богдан Суховій з Тернопільщини

Саранчуківська громада втратила мужнього Захисника України, повідомляють  у громаді.

Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, 6 березня 2026 року поблизу н.п. Глибоке, Харківської області загинув наш земляк —Суховій Богдан Романович.

Богдан Суховій 14.10.1997 року народження, мешканець села Мечищів.
Він віддав найдорожче — своє життя — за Україну, за мирне небо, за майбутнє рідної землі. Йому назавжди 28…

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Богдана. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату.

Світла пам’ять про Героя назавжди житиме у наших серцях.

Вічна слава і шана Захиснику України.

