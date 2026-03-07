Під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник Богдан Суховій з Тернопільщини
Саранчуківська громада втратила мужнього Захисника України, повідомляють у громаді.
Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, 6 березня 2026 року поблизу н.п. Глибоке, Харківської області загинув наш земляк —Суховій Богдан Романович.
Богдан Суховій 14.10.1997 року народження, мешканець села Мечищів.
Він віддав найдорожче — своє життя — за Україну, за мирне небо, за майбутнє рідної землі. Йому назавжди 28…
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Богдана. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату.
Світла пам’ять про Героя назавжди житиме у наших серцях.
Вічна слава і шана Захиснику України.