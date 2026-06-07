У небі з’явилася ще одна зірка, – загинув захисник Андрій Стоцький з Тернопільщини

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Стоцький Андрій Петрович загинув у курській області під час виконання бойового завдання. Воїн вважався зниклим безвісти з 21 листопада 2024 року, повідомляють у тернопільській міській раді. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Вічна памʼять і слава захиснику України!