На війні загинув захисник Едуард Мазур з Кременеччини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 6 червня 2026 року поблизу н. п. Білопілля, Сумської області, загинув військовослужбовець, житель села Гаї, Гаївського старостинського округу, бойовий медик взводу протидії екіпажам безпілотних літальних апаратів першого батальйону безпілотних систем військової частини ****, сержант МАЗУР Едуард Васильович, 1987 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.



Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Едуарда!🕯️

Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️🇺🇦