Фронтова графіка на службі у розвідки і спогади про мирний Тернопіль

Кажуть в часи Першої світової коли фотографія вже почала проникати у військові сфери особливо у розвідку і в аеророзвідку, командування передових армій вимагало від особового складу постів розвідувального спостереження і екіпажів аеропланів опанування техніки фотографування… Ну а у війнах XIX століття і раніших епох, якщо розвідник-спостережник умів прекрасно малювати це було ідеально…

Сьогодні пропоную вам мої друзі, свій графічний малюнок – ескіз «На переправі» з фронтових замальовок, які веду по можливості, або у вільні хвилини відновлюю по пам’яті. Дуже хотілось би почути думку людини яку я дуже поважаю – відомого українського художника-графіка Євген Удін щодо моєї графіки і взагалі моїх земляків художників Tetiana Vytiaglovska і інших … Я часто згадую в хвилини коли не на позиціях – той день коли вперше в залі (галереї) Тернопільської спілки художників в рамках загальної виставки у 2016 році демонструвались мої пейзажні олійні роботи «Вид на Свято Успенську Почаївську Лавру» та «Марійський Духовний центр у с.Зарваниця». Особливо пам’ятним є спогади про мої читання своєї поезії «Про Грюнвальд і Донбас» тернопільським художникам у той вечір…



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1781355278807392&id=100007988106122

Відомий український живописець Дмитро Стецько тоді сказав мені:

– Ігорку, добре робиш що пишеш, є хвилинка пиши поезії, малюй замальовки, ти самобутній аматор в образотворчому мистецтві, але ти військовий-історик, фронтовик… Те що ти замалюєш там на фронті буде безцінним потім… Нехай ти не маєш класичної освіти по образотворчому мистецтву. Та ти малюєш від душі…

На жаль Дмитра вже немає в живих, я не зміг буди на похоронах ні у його дружини мистецтвознавця, краєзнавця-дослідниці Віри Стецько (фото з нею коли ми обговорюєм роботи величного Іоганна Пінзеля, є на моїй сторінці у Вікіпедії) ні у нього… Але я часто згадую його слова… І малюю у вільну хвильку…

Тепер щодо сюжету ескізу «На переправі», це відбувалось насправді. На допомогу «постраждалому» екіпажу БРДМ-2 рятувальники та медичний персонал аварійно-рятувальної служби, створеної в бригаді, на ПТС-2 відразу ж рушили на поміч та за допомогою буксирного троса майстерно причалили з «постраждалим» екіпажем до свого берега. Механізована рота показана кількома БМП-1 вдалині – вона вже переправилась…

Згодом після Перемоги напишу олійне полотно (і не одне)… Мрію коли буду мати можливість спокійно сидіти перед етюдником і мольбертом… Ну а останні два минулі роки моїми «друзями-братами» були бінокль, фотокамера і бойовий автомат, а не пензлі та фарби…

Усім доброго вечора, у мене все ГУД…

Щиро Ваш

Ігор Крочак

Довідково:

БРДМ-2 — Бойова розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 — основна бойова броньована машина розвідувальних військ радянського виробництва. Стоїть на озброєнні ЗС України.

ПТС-2 — плаваючий транспортер середній, створений на шасі Т-64. Призначений для транспортування десанту, десантної переправи через водні перешкоди артилерійських систем, колісних і гусеничних тягачів, бронетранспортерів, автомобілів, особового складу і різних вантажів. Стоїть на озброєнні ЗС України.

БМП-1 — Бойова Машина Піхоти — перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою. Родоначальниця такого класу бойових машин, як бойові машини піхоти; перша у світі серійна бойова машина піхоти. Стоїть на озброєнні ЗС України.