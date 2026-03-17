Тернопільщина втратила захисника Ігоря Вівчарівського

До Зборівської громади надійшла трагічна звістка про загибель нашого земляка — Вівчарівського Ігоря Богдановича, 1976 року народження, повідомляє міський голова Руслан Максимів.

Довгий час рідні жили надією та вірили, що Ігор Богданович живий. Вони щиро сподівалися на добру звістку та чекали його повернення додому. На жаль, надійшло офіційне підтвердження про його загибель.

Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Його мужність, відданість і жертовність назавжди залишаться у пам’яті нашої громади.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, рідним, близьким та всім, хто знав і любив Ігоря Богдановича. Поділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами у цю важку хвилину.