Теребовля – місто, в якому хочеться літати…

Хочеться мріяти і досягати зірок, рухатись наввипередки із вітром та встановлювати власні рекорди, зустрічати найдорожчих гостей і спільно разом творити картину майбутньої успішної громади. Разом активно працювати і смачно, яскраво відпочивати!

Одним із найяскравіших свят у Теребовлянській ОТГ є День міста, який відбувається щорічно в час свята Івана Купала. В цей день на вулицях міста можна легко зустріти русалок і мавок у крислатих заквітчаних вінках, до нас приїжджають гості з усієї країни та зарубіжжя, а повітря просякнуте запахом польових трав, теплих липневих дощів, сумішшю ароматів парфум та смачної вуличної їжі.

Цьогоріч на День міста організатори запросили популярний рок-гурт, який активно концертує по всій Україні та збирає багатотисячні зали і стадіони. На піку своєї слави «Без обмежень» завітали до Теребовлі, подарувавши жителям та гостям міста свої відомі та улюблені багатьма композиції. Розігрівали сцену для кількатисячного натовпу фанатів на стадіоні «Колос» тернопільські виконавці «Gunz Live Band».

Розпочалися ж заходи до Дня міста 6 липня, вранці, у парку Т.Шевченка. Там зібралися велоактивісти, щоб позмагатися в цікавій квестовій грі «Прокатай Теребовлю». З восьми команд-учасниць троє отримали призові місця та подарунки за найкраще знання рідного міста, логіку та вміння добре кататися на велосипеді. Організували таку рухливу атракцію Туристично-інформаційний центр м.Теребовля спільно з Молодіжною міською радою.

Купальська неділя цього року була дощовою та навіть під дощем теребовлянці не втратили азарту, щоб позмагатися у силі, спритності та розумі під час містечкових забав «Над Гнізною». Билися на колоді, пиляли дрова, грали у шашки, загартовували м’язи гетьманською булавою та вчилися орудувати величезними китайськими паличками… І все – задля того, аби зібрати заповітні п’ять гривників і отримати шанс позмагатися за призи, вивішені на стовпі висотою майже 10 метрів. Незважаючи на «солідну» висоту і товщину стовпа, бажаючих виявилося багато і навіть після того, як призи вже знайшли своїх переможців – теребовлянські хлопці не полишали спроб його здолати. Там само, у містечку «Над Гнізною» розташувалася творча локація художниці Олесі Хмелик – найбільша розмальовка нашого міста. Малювали Теребовлю – до пізнього вечора, як діти, так і дорослі.

Зі сцени у парку теребовлянців та гостей нашої громади вітали теребовлянський міський голова Сергій Поперечний, Народний депутат України Микола Люшняк, вуйт партнерської гміни Конопніца Мірослав Жидек (Республіка Польща), секретар ради партнерської гміни Любомиж Міхал Патер та депутат повітової ради з Любомижа В’єслав Зіолковський (Республіка Польща), директор тернопільського відділення ЮНЕСКО Віталій Семенюк та завідувач кафедри юридичного факультету ТНЕУ Надія Москалюк.

Попри дощ відбулась і концертна програма Центрів культури і дозвілля Теребовлянської ОТГ, і вистава – втілена спільно з Молодіжною міською радою. В рамках сценічної програми було запрезентовано не книгу, а Скриню рекордів Теребовлянської громади. Та насамкінець навіть дощ припинився, ніби затамувавши подих – щоб побачити втілення третього теребовлянського рекорду – найбільшого купальського хороводу довкола ватри. 4 кола – 235 учасників та неймовірна атмосфера танцю із вогнем розігріли глядачів та спричинили справжню зливу овацій. А фінальною нотою Дня міста став виступ гурту «Sound Band» – запальні танці під відкритим небом.

Щира подяка усім, хто спільно творив ці дводенні святкові вакації. Запрошуємо усіх бажаючих доєднуватись до організації наших заходів цікавими ідеями та власними ініціативами. Більше фото – на світлинах сторінки Теребовлянська громада