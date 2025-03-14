Виповнилося 100 років з дня народження легендарної зв’язкової Марії Штепи

13 березня цього року виповнилося 100 років з дня народження уродженки села Ромашівка, легендарної зв’язкової УПА Марії Штепи.



З цієї нагоди шанобливо відвідали могилу зв’язкової у селі Білобожниця голова громади Віктор Шепета, депутат сільської ради, директор ПП «Агро-спектр» Марія Горбаль, керівник легендарної Росохацької групи Володимир Мармус та учасники громадської організації «Тернопільська кінокомісія» на чолі з Володимиром Ханасом.

Після молитви на могилі повстанки у приміщенні Косівського закладу ЗСО І – ІІІ ступенів Тернопільською кінокомісією було продемонстровано документально-ігровий фільм про життя і боротьбу зв’язкової. (У цій кінострічці ролs зіграли загиблі Герої сучасності у новітній російсько-українській війні – Мармус Василь і Капустинський Василь). Кінопоказ також відвідали батьки загиблого Героя Василя-Якова Капустинського.



Вшановуючи пам’ять зв’язкової УПА “Тополі”, Марії Штепи, ВГО “Рушійна Сила” запланувала в березні у рамках кіномарафону “Синьо-жовта стрічка” покази фільму “Марія” у кількох громадах Тернопільщини. Стежте за анонсами.

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