22 січня масив Дружба може залишитись без опалення та гарячої води

Відповідно до повідомлення “Тернопільміськгаз» про проведення аварійних робіт 22.01.2020 з 10:00 год. до 17:00 год. та припинення подачі газу на котельні мікрорайону «Дружба», КП ТМТКЕ попереджає про можливе припинення подачі опалення та гарячого водопостачання згідно переліку.

“Тернопільміськгаз” приносить вибачення за тимчасові незручності.

Бенцаля 2, 3, 4

Бережанська 2, 3, 5, 7, 47, 49, 51, 53, 55

Бригадна,46

Будного 1, 26а, 26, 30, 32, 34, 38а, 2, 10б, 10, 22

Виговського 5, 8, 10, 12, 13

Винниченка 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Гжицьких 1

Громницького 1, 5, 7, 2а, 2б, 2, 6, 10, 14

Драгоманова 1, 2, 3, 4

Дружби, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17

Золотогірська 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 24, 26

Карпенка 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Кривоноса 1, 3, 5, 7а, 7, 9, 11

Лучаківського 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Львівська 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11а, 11б, 11, 28

Мазепи 1, 2, 3, 5, 7

Макаренка 1а, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Миру 1а, 1, 2а, 2, 3а, 3, 4а, 4, 5, 7, 8, 9а, 9, 10, 11а, 11, 12, 13

Надзбручанська 2

Орлика 1, 2, 3, 4, 5

Перемоги 2, 4

Петриківська 11а, 18, 25а, 25

Просвіти 6, 8, 12, 13, 15, 19, 21, 23

Тролейбусна 14г, 14, 1а, 1, 2а, 2, 4а, 5, 11, 13, 15

Чумацька 37а, 37

Юності 1, 3, 5, 11, 9

Яремчука 25, 27, 34, 36, 37, 39, 41, 44а